Athènes fut placée sous la protection d’Athéna, fille de Zeus, qui se disputa la ville avec Poséidon. La déesse...
Parfois occulté par l’immense prestige de son célèbre fils, Philippe II de Macédoine est pourtant l’artisan de l’irrésistible ascension...
Et si Blake et Mortimer avaient eu raison dans « Le mystère de la grande pyramide » ? L’histoire des dix-sept...
Découvrez ces irréductibles Gaulois, leurs coutumes, leurs croyances et leurs célèbres chefs qui résistèrent aux Romains. Sans oublier, bien...
Découvrez la civilisation romaine à travers ses monuments impressionnants, ses mythes célèbres et ses illustres empereurs.
Le papyrus, c’est le symbole de la basse Egypte très souvent représenté sur les parois des temples et des...
Les Celtes et les Gaulois sont deux peuples qui ont joué un rôle important dans l’histoire de l’Europe, et...
Dans la cité grecque, la division du travail occupait une place centrale dans l’organisation sociale, économique et politique, reflétant...
L’Egypte antique, sa mythologie et ses monuments… Tant de mystères, de questions posées… et maintenant des réponses à travers...
Cette histoire d’amour entre les Français et leur table remonte au temps de Gaulois ! Le fameux banquet qui...
\r\nLes gladiateurs étaient des combattants professionnels qui s’entrainaient dans une école, le ludus. L’origine des combats de gladiateur de...
Toutânkhamon naît en l’an XII du règne d’Akhénaton à Thèbes ou à Akhetaton, où il grandit dans le cercle...
Flauius Valerius Aurelius Constantinus, né à Naissus en Mésie (aujourd’hui Niš en Serbie) le 27 février 2721, est proclamé...
A la bataille de Marathon, l’armée perse est deux fois plus importante que celle des Athéniens. Pourtant, ce sont...
L’archéologue belge Peter Eeckhout nous présente les dernières découvertes archéologiques. Au nord-ouest de l’Australie, dans l’archipel de Dampier, des...
Les égyptologues ont déjà découvert les tombeaux des Pharaons Scorpion I, Scorpion III et de son successeur, mais il...
\r\nZeus, on le sait, est un grand séducteur. Il s’est uni un jour avec une mortelle, la fille du...
Alors qu’ils prospectent dans le désert du Messak, des géophysiciens découvrent, gravé dans la pierre des Waadis, un incroyable...
Pour la première fois, l’Institut Français d’Archéologie Orientale, implanté en Egypte, ouvre ses portes et dévoile les derniers trésors...
