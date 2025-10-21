Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Les plus beaux sites de la Grèce antique Athènes fut placée sous la protection d’Athéna, fille de Zeus, qui se disputa la ville avec Poséidon. La déesse...

Conférence La Macédoine avant Alexandre le Grand : le règne de Philippe II Parfois occulté par l’immense prestige de son célèbre fils, Philippe II de Macédoine est pourtant l’artisan de l’irrésistible ascension...

Documentaire -1350 : la révolution religieuse d’Akhenaton Et si Blake et Mortimer avaient eu raison dans « Le mystère de la grande pyramide » ? L’histoire des dix-sept...

Documentaire Les Gaulois I Quelle Histoire Découvrez ces irréductibles Gaulois, leurs coutumes, leurs croyances et leurs célèbres chefs qui résistèrent aux Romains. Sans oublier, bien...

Documentaire Les Romains – De la Préhistoire à l’Antiquité Découvrez la civilisation romaine à travers ses monuments impressionnants, ses mythes célèbres et ses illustres empereurs.

Documentaire Le Papyrus, un savoir-faire aujourd’hui ravivé Le papyrus, c’est le symbole de la basse Egypte très souvent représenté sur les parois des temples et des...

Conférence Les Celtes et Gaulois, entre Préhistoire et Histoire Les Celtes et les Gaulois sont deux peuples qui ont joué un rôle important dans l’histoire de l’Europe, et...

Conférence De la division du travail dans la cité grecque Dans la cité grecque, la division du travail occupait une place centrale dans l’organisation sociale, économique et politique, reflétant...

Documentaire Le Sphinx de Gizeh, le mystère persiste L’Egypte antique, sa mythologie et ses monuments… Tant de mystères, de questions posées… et maintenant des réponses à travers...

Documentaire Sur nos traces – 10 – Le banquet gaulois Cette histoire d’amour entre les Français et leur table remonte au temps de Gaulois ! Le fameux banquet qui...

Documentaire Le Pharaon de la prospérité, Ramsès II L’Egypte antique, sa mythologie et ses monuments… Tant de mystères, de questions posées… et maintenant des réponses à travers...

Documentaire Gladiateurs, retour d’entre les morts \r

Les gladiateurs étaient des combattants professionnels qui s’entrainaient dans une école, le ludus. L’origine des combats de gladiateur de...

Documentaire Enquête sur la mort de Toutankhamon (1/2) Toutânkhamon naît en l’an XII du règne d’Akhénaton à Thèbes ou à Akhetaton, où il grandit dans le cercle...

Documentaire Constantin, le premier empereur romain chrétien Flauius Valerius Aurelius Constantinus, né à Naissus en Mésie (aujourd’hui Niš en Serbie) le 27 février 2721, est proclamé...

Documentaire L’âge d’or de la Grèce antique A la bataille de Marathon, l’armée perse est deux fois plus importante que celle des Athéniens. Pourtant, ce sont...

Documentaire Enquêtes Archéologiques – Australie, le grand livre des aborigènes L’archéologue belge Peter Eeckhout nous présente les dernières découvertes archéologiques. Au nord-ouest de l’Australie, dans l’archipel de Dampier, des...

Documentaire À la recherche du pharaon perdu Les égyptologues ont déjà découvert les tombeaux des Pharaons Scorpion I, Scorpion III et de son successeur, mais il...

Documentaire Les grands mythes – Dionysos, l’étranger dans la ville \r

Zeus, on le sait, est un grand séducteur. Il s’est uni un jour avec une mortelle, la fille du...

Documentaire Libye, l’ultime frontière Alors qu’ils prospectent dans le désert du Messak, des géophysiciens découvrent, gravé dans la pierre des Waadis, un incroyable...