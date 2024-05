Podcast

Cette émission propose de découvrir la pensée de Confucius, notamment à travers la lecture et le commentaire de nombreux passages tirés du livre des entretiens rédigé par des disciples lointains du philosophe. Anne Cheng, chargée de recherche au CNRS, René Etiemble, Professeur de la Sorbonne et Charles Leblanc, Professeur à l’université de Montréal, sont les invités de l’émission. Ceux-ci se penchent notamment sur la notion d’idéal d’humanité et sur le regard qu’a porté Confucius sur le pouvoir en place ainsi que sur les moyens à mettre en oeuvre pour garantir un équilibre social.