Conférence Rome et les mondes barbares aux IVe et Ve siècles À la fin de l’Antiquité, Rome se trouvait à un carrefour crucial de son histoire. Les IVe et Ve...

Podcast Qui était Jésus ? Raconter l’histoire de Jésus, c’est retracer sa vie à partir de ce qui nous est relaté grâce aux Evangiles,...

Article 4 infos insolites sur Cléopâtre Cléopâtre VII Théa Philopator demeure, sans l’ombre d’un doute, l’une des figures les plus fascinantes et pourtant les plus...

Article Comment Athènes a inventé la démocratie ? L’histoire de la gouvernance humaine a connu son tournant le plus décisif au cœur du Ve siècle avant notre...

Article Les pharaons les plus influents de l’Égypte antique L’histoire de l’humanité a rarement connu une civilisation aussi pérenne, grandiose et fascinante que celle de l’Égypte ancienne. Durant...

Conférence La question foncière en Grèce ancienne La question foncière en Grèce ancienne occupe une place centrale dans l’histoire politique, sociale et économique des cités-États. La...

Documentaire Cléopâtre : mère, maîtresse, meurtrière, reine (2/2) Cléopâtre, la dernière reine égyptienne et l’une des femmes les plus légendaires de l’histoire. Une belle séductrice qui a...

Documentaire Le cimetière des gladiateurs C’est à Ephèse, en Turquie, ville importante du monde romain, que des archéologues identifient pour la première fois un...

Documentaire Enquêtes Archéologiques – Les premiers chamanes d’Afrique du Sud Au sud-est de l’Afrique du Sud, des hommes ont réalisé sur les parois des falaises du parc du Drakensberg,...

Documentaire Les grandes cités disparues : la capitale de Ramsès II (1/3) Est-ce bien dans le delta du Nil que le pharaon Ramsès II a érigé sa capitale ? La légendaire...

Documentaire Les étonnantes techniques des bâtisseurs de la pyramide de Khéops Par qui et comment la grande pyramide de Gizeh a-t-elle été édifiée ? Tour d’horizon des dernières, et stupéfiantes,...

Documentaire Toutankhamon, les secrets du pharaon – Ep03 – Fin de dynastie Ultime rejeton d’une lignée marquée par la consanguinité, Toutankhamon est mort jeune et sans descendance ; sa disparition a...

Documentaire Égypte des pharaons, les 10 plus grandes découvertes Ce documentaire qui retrace deux siècles d’égyptologie, d’explorations et de fouilles archéologiques, qui ont dévoilé d’incroyables secrets et permis...

Documentaire L’Egypte des pharaons (1/2) Vers 3 000 avant J.-C., le roi Narmer termine l’unification de l’Égypte initiée par ses prédécesseurs, et devient le...

Documentaire Chine: trésors perdus de la dynastie des Han Une nouvelle « armée » de terre cuite et un mausolée ont surgi des fouilles de la sépulture de l’empereur Jing....

Documentaire La cité des plaisirs de Néron Dans l’antiquité romaine, les puissants et les personnes riches venaient mener une vie de débauche en toute discrétion dans...

Documentaire La fascinante république de Rome On ne retrouvera jamais un empire aussi vaste que l’empire Romain, qui s’étendait sur 3 continents.