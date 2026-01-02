Le tombeau antique qui se trouve sous le temple, ainsi que les nombreux objets qu’il contient, éclairent les archéologues sur les croyances et pratiques de l’époque.
À la fin de l’Antiquité, Rome se trouvait à un carrefour crucial de son histoire. Les IVe et Ve...
Raconter l’histoire de Jésus, c’est retracer sa vie à partir de ce qui nous est relaté grâce aux Evangiles,...
Cléopâtre VII Théa Philopator demeure, sans l’ombre d’un doute, l’une des figures les plus fascinantes et pourtant les plus...
La période dite des Hattis, en Anatolie, précède l’émergence de l’empire hittite et ne procède pas, contrairement à ce...
L’histoire de la gouvernance humaine a connu son tournant le plus décisif au cœur du Ve siècle avant notre...
L’histoire de l’humanité a rarement connu une civilisation aussi pérenne, grandiose et fascinante que celle de l’Égypte ancienne. Durant...
La question foncière en Grèce ancienne occupe une place centrale dans l’histoire politique, sociale et économique des cités-États. La...
Cléopâtre, la dernière reine égyptienne et l’une des femmes les plus légendaires de l’histoire. Une belle séductrice qui a...
C’est à Ephèse, en Turquie, ville importante du monde romain, que des archéologues identifient pour la première fois un...
Au sud-est de l’Afrique du Sud, des hommes ont réalisé sur les parois des falaises du parc du Drakensberg,...
Est-ce bien dans le delta du Nil que le pharaon Ramsès II a érigé sa capitale ? La légendaire...
Par qui et comment la grande pyramide de Gizeh a-t-elle été édifiée ? Tour d’horizon des dernières, et stupéfiantes,...
Ultime rejeton d’une lignée marquée par la consanguinité, Toutankhamon est mort jeune et sans descendance ; sa disparition a...
Ce documentaire qui retrace deux siècles d’égyptologie, d’explorations et de fouilles archéologiques, qui ont dévoilé d’incroyables secrets et permis...
Vers 3 000 avant J.-C., le roi Narmer termine l’unification de l’Égypte initiée par ses prédécesseurs, et devient le...
Setibhor était une reine de la VIe dynastie (environ 2345-2181 avant J.-C.) dont le complexe funéraire se trouve à...
Une nouvelle « armée » de terre cuite et un mausolée ont surgi des fouilles de la sépulture de l’empereur Jing....
Dans l’antiquité romaine, les puissants et les personnes riches venaient mener une vie de débauche en toute discrétion dans...
On ne retrouvera jamais un empire aussi vaste que l’empire Romain, qui s’étendait sur 3 continents.
Nous écrivons l’histoire politique de l’Empire romain avec des lambeaux de texte. Nous nous fondons sur une bibliothèque lacunaire...
