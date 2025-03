Conférence

De toutes les villes de l’Antiquité, Rome a été sans doute la plus puissante. Surnommée Caput Mundi, ou la capitale du monde en latin, elle était pendant cinq siècles le centre de l’un des empires les plus importants de l’histoire de l’humanité. Ses monuments imposants et ses ruelles pavées sont encore les témoignages de sa majestuosité et de sa grandeur. Lors de cette conférence d’introduction, Julie Squadrelli vous propose une promenade à travers la ville éternelle et vous invite à découvrir l’origine de quatre de ses lieux incontournables: le Colisée, les thermes, les forums et le Panthéon. Embarquement pour un voyage dans le temps à la découverte de la Rome impériale !