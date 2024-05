Documentaire



Aujourd’hui, 3500 français tiennent un blogs de cuisine. Ils s’appellent « Papilles et pupilles », « C’est moi qui l’ai fait », « Maman chef », ou « La cuisine de Mercotte ». Sur ces sites, ces amateurs, mordus de cuisine, postent leurs bonnes recettes et en discutent avec les internautes. Ils ont de plus en plus de succès car c’est plus pédagogique et moins intimidant que le traditionnel livre de cuisine écrit par un professionnel. La reine du blog, c’est Mercotte. Cette grand-mère a choisi un créneau particulier : elle explique le plus simplement possible comment réaliser des pâtisseries de grands chefs. 200 000 personne suivent son blog chaque mois. Un incroyable succès qui a propulsé cette mamie gâteau au rang de célébrité. Aujourd’hui, au même titre que les grands chefs, elle anime des démonstrations de cuisine. Elle est même devenue juré d’une émission de télé sur la pâtisserie. Hervé, 33 ans, rêve d’un itinéraire à la « Mercotte ». Lui réalise des vidéos de cuisine depuis sa toute petite cuisine parisienne. Il a été l’un des premiers à utiliser cet outil. Et son blog aussi commence à avoir du succès. Documentaire de Morgane Courgeon.