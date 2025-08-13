Documentaire

Vous ne le savez pas, mais vous avez sans doute déjà boulotté de la viande clonée. Ou à minima, du steak issu de descendants de vaches fabriquées en laboratoire à partir de simples cellules.

Chaque année, l’Union Européenne importe directement dans nos assiettes 500.000 tonnes de viande des Etats-Unis et d’Argentine, made in Frankenstein.

L’Europe a bien essayé de s’y opposer mais elle n’a pas voulu remettre le couvert et entrer dans une nouvelle guerre commerciale avec les Américains.

Les conséquences pour notre santé ? Personne ne le sait vraiment, alors dans le doute, on clone à tout va.

Notamment en Argentine, l’eldorado de la photocopie animalière.

Un reportage de Julien Ferrat