Infographie | 4 infos insolite sur le Coca-Cola

Infographie

Coca-Cola est bien plus qu’une simple boisson gazeuse : c’est un symbole mondial, une marque iconique et un objet de fascination depuis sa création en 1886. Derrière son goût unique et son image publicitaire léchée, se cachent pourtant des histoires étonnantes, parfois surprenantes, qui montrent à quel point cette boisson a marqué l’histoire du XXᵉ et du XXIᵉ siècle.

Voici quatre anecdotes insolites mais bel et bien réelles.

Quand l’URSS a interdit Coca-Cola

Dans les années 1950, l’Union soviétique considérait Coca-Cola comme l’un des emblèmes du capitalisme américain. La boisson fut donc interdite sur son territoire, accusée de représenter l’influence occidentale.

Pourtant, un homme allait obtenir une exception : le maréchal Joukov, héros de la Seconde Guerre mondiale. Grand amateur du goût du Coca, il ne voulait pas pour autant être vu avec un symbole de l’ennemi. Pour lui, Coca-Cola fit fabriquer une version spéciale, totalement transparente, ressemblant à de la vodka.

Une ruse discrète qui permit au militaire de savourer sa boisson préférée sans attirer l’attention.

Coca-Cola et son passé lié à la cocaïne

Peu de gens le savent, mais aux origines de la boisson, on trouvait de la cocaïne en petites quantités. En 1886, l’inventeur John Pemberton mélangea du vin de coca et des extraits de noix de kola pour créer un élixir énergisant.

À l’époque, la cocaïne n’était pas encore illégale et figurait dans de nombreux remèdes. Ce n’est qu’en 1903 que Coca-Cola décida de retirer la substance, tout en conservant l’usage des feuilles de coca pour leurs arômes.

Encore aujourd’hui, une entreprise américaine, la Stepan Company, détient l’exclusivité d’importer ces feuilles aux États-Unis afin d’en extraire les saveurs, la cocaïne étant redirigée vers l’industrie pharmaceutique.

La fameuse “recette secrète”

La légende de Coca-Cola repose aussi sur une formule gardée jalousement dans un coffre-fort à Atlanta. Officiellement, seuls quelques employés auraient accès aux proportions exactes des ingrédients, ce qui entretient le mythe.

En réalité, des analyses chimiques modernes permettraient sans doute de reproduire la boisson avec une précision assez fidèle.

Mais l’intérêt pour l’entreprise n’est pas tant la protection industrielle que la création d’une aura mystérieuse. Ce “secret” est devenu l’un des plus grands coups de communication de l’histoire, renforçant l’idée que Coca-Cola est une boisson impossible à imiter.

Les deux pays où Coca-Cola est absent

Coca-Cola est vendu dans plus de 200 pays et territoires, ce qui en fait l’une des marques les plus mondiales de l’histoire.

Mais deux pays échappent encore à sa domination : Cuba et la Corée du Nord. En raison des embargos commerciaux américains, la boisson n’y est pas distribuée officiellement. Bien sûr, on peut parfois y trouver des imitations locales ou des produits importés illégalement, mais Coca-Cola n’y a pas de présence officielle.

Une rareté, quand on sait que la marque est disponible aussi bien dans les déserts d’Afrique que sur les petites îles du Pacifique.