Documentaire

L’uniformisation des fruits et légumes, qu’ils soient bio ou non, révèle que presque tous les produits sont calibrés comme des biens industriels. Les multinationales de l’agroalimentaire ont développé des semences entièrement standardisées pour assurer une uniformité en taille, forme et couleur, ce qui peut nuire à la diversité naturelle et aux caractéristiques uniques des variétés. Cette standardisation soulève des questions sur l’impact sur la qualité des aliments, la biodiversité et les pratiques agricoles durables, tout en interrogeant le modèle économique qui régit notre alimentation.

Réalisatrice : Linda Bendali

Date : 2019