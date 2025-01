Documentaire

Dès l’arrivée des beaux jours, elle reprend sa place de star de l’apéritif. La tomate cerise séduit toujours autant les français, grands et petits, malgré ses prix quatre fois plus chers que la tomate classique. Les producteurs du marché, de Savéol à Rougeline pour les leaders, aux plus petites entreprises, se livrent une guerre pour trouver inventer de nouvelles variétés, toujours plus colorées et appétissantes, pour séduire les clients.

Réalisateur : CAHOUR Guillaume, Beaurain Julie