Documentaire

Les Français n’ont jamais consommé autant de produits bio : deux fois plus qu’il y a quatre ans !

Pourtant, manger bio coûte en moyenne 64% plus cher ! Du coup, les hyper et supermarchés se sont jetés sur ce nouveau filon pour proposer des produits bio à prix cassés. 80 % des consommateurs de bio se fournissent dans les supermarchés. A elles seules, les grandes surfaces génèrent plus de 20% des ventes en 2017, contre 15 % pour les enseignes spécialistes en bio.

Mais face à une telle croissance, les producteurs de produits bios français n’arrivent pas à fournir plus de 60% du marché. Alors de quels pays viennent les 40% restants des produits bios que nous consommons ? Peut-on se fier à leur qualité ? Pourquoi peut-on trouver autant de pesticides dans un fruit bio que dans un fruit conventionnel ?

Réalisateur : ROTA Emmanuelle, Didier Olivier