Le chef étoilé Thierry Marx et l’enseignant-chercheur Raphaël Haumont ont fondé ensemble en 2013 le CFIC (Centre Français d’Innovation...
En Colombie, la cuisine est l’une des traditions héritée de la fusion des ingrédients, des pratiques culinaires de peuples...
Selon une récente enquête menée par l’association Consommation, logement et cadre de vie, publiée en décembre 2009, 70% des...
Dans certains clos du Val de Loire, l’exposition au soleil des vignes est favorisée par des murs : on...
Voyage à la rencontre des derniers défenseurs de la devise des relais routiers, des restaurants indispensables aux camionneurs, qui...
Le brocoli est un légume vert réputé pour ses bienfaits nutritionnels. Riche en vitamines, minéraux et antioxydants, il est...
Thierry Gasco, Chef de Cave à Pommery, nous dévoile les coulisses de cette célèbre maison de Champagne. « C’est quand...
Ces étranges rectangles vus de l’espace qui nous nourrissent
Plus qu’un restaurant, c’est une véritable légende parisienne. Fondée en 1880 par deux alsaciens, Léonard et Pétronille Lipp, la...
C’est un aliment de référence dans nos assiettes. Nous consommons près de 14 kilos de tomates par an et...
Leur consommation a bondi de 19 % l’année dernière. Pour échapper au lactose et aux matières grasses du lait...
Documentaire consacré à la tradition culinaire française. Alternance d’images d’archives ayant trait à l’histoire de la cuisine française avec...
Si de nombreux artisans de la gastronomie française aimeraient s’installer au Japon, se faire une place sur ce marché...
Face au marasme économique qui règne sur l’hexagone, l’étranger est devenu un eldorado pour de plus en plus de...
Fred et Jamy nous offrent un petit éclaircissement sur la viande que nous mangeons. Ils se sont rendus dans...
Dans le monde de la pâtisserie, il est parfois difficile de faire la distinction entre les créations artisanales et...
La galette des rois, cette délicieuse tradition de début d’année, est un incontournable de l’Épiphanie. Pour réussir cette pâtisserie...
Popularisée dans les années 50, la sucette revient à la mode ! Des recettes naturelles et bonnes pour la...
A l’instar de sa consœur Hélène Darroze, Anne Sophie Pic a repris le flambeau familial avec succès. Cette maison...
Lorsqu’il s’agit de consommer des fruits et légumes, une question revient souvent : est-il indispensable d’éplucher nos fruits et...
