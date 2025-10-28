Ressources Dans la même catégorie

Conférence Cuisine du futur Le chef étoilé Thierry Marx et l’enseignant-chercheur Raphaël Haumont ont fondé ensemble en 2013 le CFIC (Centre Français d’Innovation...

Documentaire La fusion des cultures et des ingrédients en Colombie En Colombie, la cuisine est l’une des traditions héritée de la fusion des ingrédients, des pratiques culinaires de peuples...

Documentaire Match : cantine vs déjeuner à la maison Selon une récente enquête menée par l’association Consommation, logement et cadre de vie, publiée en décembre 2009, 70% des...

Documentaire Clos Saumurois : les vignes font le mur ! Dans certains clos du Val de Loire, l’exposition au soleil des vignes est favorisée par des murs : on...

Documentaire Les restos routiers : cuisine familiale, qualité et bon accueil Voyage à la rencontre des derniers défenseurs de la devise des relais routiers, des restaurants indispensables aux camionneurs, qui...

Article Cuisiner le brocoli pour maximiser ses nutriments Le brocoli est un légume vert réputé pour ses bienfaits nutritionnels. Riche en vitamines, minéraux et antioxydants, il est...

Documentaire Impressionnante production à Pommery Thierry Gasco, Chef de Cave à Pommery, nous dévoile les coulisses de cette célèbre maison de Champagne. « C’est quand...

Documentaire Brasseries Lipp, une légende bien vivante Plus qu’un restaurant, c’est une véritable légende parisienne. Fondée en 1880 par deux alsaciens, Léonard et Pétronille Lipp, la...

Documentaire Faut-il arrêter les tomates en hiver ? C’est un aliment de référence dans nos assiettes. Nous consommons près de 14 kilos de tomates par an et...

Documentaire Faut-il passer aux laits végétaux ? Leur consommation a bondi de 19 % l’année dernière. Pour échapper au lactose et aux matières grasses du lait...

Documentaire La cuisine française, c’est sacré Documentaire consacré à la tradition culinaire française. Alternance d’images d’archives ayant trait à l’histoire de la cuisine française avec...

Documentaire Les maîtres du goût à la conquête du Japon Si de nombreux artisans de la gastronomie française aimeraient s’installer au Japon, se faire une place sur ce marché...

Documentaire Pâtisseries, restaurants, artisans : nos commerçants à la conquête du monde ! Face au marasme économique qui règne sur l’hexagone, l’étranger est devenu un eldorado pour de plus en plus de...

Documentaire C’est pas sorcier – Filières de la viande Fred et Jamy nous offrent un petit éclaircissement sur la viande que nous mangeons. Ils se sont rendus dans...

Article Artisanales ou industrielles : quelques conseils pour distinguer vos pâtisseries Dans le monde de la pâtisserie, il est parfois difficile de faire la distinction entre les créations artisanales et...

Article Astuces incontournables pour une galette des rois parfaite La galette des rois, cette délicieuse tradition de début d’année, est un incontournable de l’Épiphanie. Pour réussir cette pâtisserie...

Documentaire Sucettes : la folie qui ne s’arrête pas Popularisée dans les années 50, la sucette revient à la mode ! Des recettes naturelles et bonnes pour la...

Documentaire Anne-Sophie Pic A l’instar de sa consœur Hélène Darroze, Anne Sophie Pic a repris le flambeau familial avec succès. Cette maison...