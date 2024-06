Le champagne a un meilleur gout à température ambiante

Article

Si vous aimez avoir beaucoup de bulles dans votre champagne, il peut avoir un meilleur goût à température ambiante. En effet, les scientifiques ont découvert qu’un champagne plus chaud produisait le plus de mousse.

Une découverte surprenante

Les connaisseurs en champagne et les sommeliers pourraient blêmir face à cette notion, mais les boissons pétillantes pourraient avoir meilleur goût à température ambiante, suggèrent les scientifiques.

Etude de l’université de Reims

Une étude de l’Université de Reims en Champagne-Ardenne a découvert que le pétillant conserve ses bulles plus longtemps s’il est servi légèrement chaud, autour de 18°C. Le physicien Gérard Liger-Belair a trouvé qu’une flute de champagne moyenne contenait autour d’un million de bulles, c’est-à-dire 14 millions de moins que ce qu’on pensait.

Comment maximiser le nombre de bulles

Pour les personnes qui veulent profiter et goûter le plus de bulles possible, il suggère d’incliner la flute pendant le versement, et de le servir plus chaud que ce qui est recommandé.

Le nombre de bulles est important pour le goût, car cela améliore l’arôme lorsque l’éclatement des bulles libère du dioxyde de carbone et stimule les récepteurs sensoriels dans la bouche.

une expérience sensorielle unique

Des centaines de bulles qui éclatent simultanément à la surface peuvent aussi faire que des centaines de petites gouttelettes explosent dans l’air légèrement au-dessus du verre, ce qui cause une agréable sensation de chatouillements dans la bouche et le nez.

Belair a analysé cette « dynamique des bulles » pour voir quelles seraient les conditions optimales à la production de bulles.

L’impact de la température et de la technique de service

« Pendant l’étape du versement, le champagne perd une grande partie de son contenu en dioxyde de carbone dissout, » explique Belair. « La concentration en dioxyde de carbone dissout trouvée dans les verres dépendait à la fois de la température du champagne et de la manière dont il était servi ».

Sauver les bulles et optimiser leur formation

« Plusieurs dizaines de milliers de bulles pourraient être sauvées si le champagne était servi dans une flute inclinée. Et plus intéressant encore, le nombre théorique de bulles susceptibles de se former augmentait globalement avec la température du champagne. »

Ainsi, pour ceux qui apprécient particulièrement les bulles dans leur champagne, il pourrait être intéressant de reconsidérer la température à laquelle ils le servent et la manière dont ils le versent.

En adoptant ces techniques, non seulement ils profiteront d’une boisson plus mousseuse, mais ils bénéficieront également d’une expérience sensorielle plus riche et plus agréable.