La fabrication du champagne est un processus complexe et méticuleux qui implique plusieurs étapes clés.
Jean Sulpice est le plus jeune chef français à avoir reçu une étoile Michelin ; il n’a que 26...
Même s’ils n’ont pas l’air très appétissants, les conques, ces gros escargots de mer, occupent une place importante dans...
Dans chaque village, bourg ou ville du nord de la France, des Pays Bas et de Belgique, il y...
Depuis de nombreuses décennies, la famille Troisgros incarne la tradition et l’excellence de la cuisine française. De l’inspiration régionaliste...
Assommé sous les contraintes, je suis en voie de disparition
Derrière les prix bas du saumon, il y a l’élevage intensif, les résidus de pesticides et une grande dose...
Pour écouler leurs stocks, les fabricants choisissent leur date limite de consommation
Il en est un qui devient un incontournable de l’apéro, souvent accompagné de bâtonnets de légumes voire de toast....
Nice est la seule ville française, avec Lyon, à posséder une vraie cuisine locale. De la célèbre salade niçoise...
Pâques est la principale fête religieuse de l’île de Rhodes. L’occasion pour Germanos et Tsabika Polichronis d’inviter la famille...
Tout le monde se les arrache, même Victoria Beckham. Le Cronut a été créé en mai 2013 à New...
Le « Porto », un vin ancien dont l’histoire remonte à l’Antiquité, est produit exclusivement dans la haute vallée du Douro,...
Tout le monde aime la moutarde
Sur le marché de Shaoxing, Sarah Wiener découvre que le tofu se décline de bien des manières. À base...
Rien de tel que de manger pendant un mois à la cantine pour savoir ce que trouvent les écoliers...
Benjamin Darnaud se rend dans la région d’Estrémadure, en Espagne, pour y rencontrer des éleveurs qui se battent pour...
Le 25 novembre 2006, la Police de l’Air et des Frontières saisissait 6 tonnes de viande avariée en banlieue...
L’éclair fait partie des desserts préférés des Français. Quatorze centimètres de pâte à choux, de crème pâtissière et du...
La quantité plutôt que la qualité, le cancer de notre patrimoine français
Les défis globaux contemporains sont profondément entrelacés avec notre système alimentaire, une dimension cruciale alors que la population mondiale...
