Infographie | 4 infos insolites sur la bière

Infographie

La bière, boisson millénaire et universelle, ne cesse de surprendre par son histoire et ses secrets. Derrière ses bulles et sa mousse se cachent des anecdotes étonnantes, parfois insolites. Voici quatre faits courts mais fascinants qui vous feront voir votre chope d’un autre œil.

La bière était parfois un salaire

Saviez-vous qu’au Moyen Âge, certains ouvriers étaient payés en bière plutôt qu’en argent ? Dans certaines régions d’Europe, notamment en Angleterre, il était courant que les ouvriers reçoivent quelques pintes en guise de rémunération quotidienne. Une manière rafraîchissante de compenser les efforts physiques… mais peut-être pas idéale pour la productivité !

Une mousse plus utile qu’on ne le pense

La mousse de votre bière n’est pas qu’un détail esthétique. Elle agit en réalité comme une barrière naturelle contre l’oxydation, préservant les arômes de votre boisson plus longtemps. C’est pourquoi les barmans expérimentés s’efforcent de servir une bière avec une belle collerette mousseuse.

Une bière brassée dans l’espace

En 2017, une expérience étonnante a été menée : des levures ont été envoyées dans l’espace pour brasser de la bière. Le but ? Étudier la résistance des micro-organismes en apesanteur. Le résultat : une bière unique en son genre, plus douce et légèrement différente au goût. Un petit pas pour la science, un grand pas pour les amateurs de houblon !

La plus vieille recette connue au monde

La plus ancienne recette de bière connue remonte à plus de 3900 ans, gravée sur une tablette sumérienne. Elle fait partie d’un hymne dédié à Ninkasi, la déesse de la bière. Ce texte ancien nous montre que le brassage est l’un des plus vieux savoir-faire humains encore en usage aujourd’hui.