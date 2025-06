Documentaire

À l´heure où les Français sont de plus en plus regardants sur ce qu´ils mangent et se soucient de l’origine et de la qualité, les produits du terroir ont le vent en poupe. Vous la connaissez forcément puisque, souvent, elle se retrouve dans vos assiettes au moment du dessert : c´est la Gavotte, une crêpe dentelle enroulée sur elle-même. Elle existe depuis près d´un siècle et se vend aujourd’hui aux quatre coins de la planète. Comment Christian Tacquard, un autodidacte de 64 ans, a-t-il réussi à relancer cette petite entreprise bretonne pour en faire un véritable empire ? Ces produits du terroir, ce sont aussi des produits portés par de nouveaux entrepreneurs bien décidés à privilégier un savoir-faire sans pour autant céder aux sirènes de l´industrialisation à outrance. Le meilleur exemple est la bière artisanale, qui est en passe de défier les géants du secteur comme Heineken et Kronenbourg. En 5 ans, le nombre de brasseurs artisanaux a doublé. Comment ces professionnels du terroir réussissent-ils à remettre au goût du jour des saveurs anciennes ? Comment s’imposent-ils sur un marché détenu par les géants de l’alimentaire ? Un documentaire de Sigor Ibanez.