Documentaire

Avec la crise sanitaire, la majorité des Français ont-ils pris la « main verte »?

En tout cas les 70% de foyers qui ont un jardin se sont massivement mis à cultiver leurs potagers.

Il faut dire que les plants de tomates, courgettes et autres fraises ont été autorisés à la vente début avril et ce fut la ruée.

Pour beaucoup de familles, c’est une manière de s’occuper avec les enfants mais aussi en cette période troublée d’espérer assurer son autonomie alimentaire. Mais est-ce aussi facile que ça et rentable ?

Tout Compte Fait a suivi un YouTuber spécialiste des potagers et très suivi en ce moment. Nous avons également enquêté sur les solutions de plus en plus innovantes pour avoir son potager en pleine ville et même à l’intérieur de son appartement. Alors serons-nous demain tous producteurs de nos fruits et légumes ?

Une enquête de Farah Safieddine et Lola Palmier