Documentaire

Pour se simplifier la vie, de plus en plus de familles ont recours à la livraison de paniers d’ingrédients frais et des recettes qui les accompagnent. Plus besoin de se casser la tête pour composer un menu équilibré. Pour se faciliter la cuisine au quotidien, une autre solution consiste à s’équiper d’ustensiles en tout genre. Ces gadgets culinaires, on les appelle les cook toys. C’est une vraie tendance, on trouve même des magasins spécialisés. Un documentaire de Floriane Chaume.