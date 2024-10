Article

Les calamars frits sont un plat délicieux et croustillant, apprécié pour son côté léger et savoureux. Cependant, pour en faire un repas équilibré et encore plus savoureux, il est important de bien choisir l’accompagnement. Les calamars frits se prêtent à de nombreuses associations culinaires qui peuvent mettre en valeur leur goût marin tout en apportant des contrastes de textures et de saveurs.

Donc quel accompagnement avec des calamars frits faut-il choisir ? Voici quelques idées qui complèteront parfaitement vos calamars frits.

Salades fraîches : légèreté et croquant

Un des accompagnements les plus populaires et rafraîchissants pour les calamars frits est sans aucun doute la salade fraîche. Ce type d’accompagnement vient apporter un contraste agréable entre le croustillant des calamars et la fraîcheur des légumes. Voici quelques idées de salades qui fonctionnent très bien avec les calamars frits :

Salade de roquette et parmesan : la légère amertume de la roquette, combinée à la douceur du parmesan, équilibre bien le côté gras et croustillant des calamars frits. Un filet d’huile d’olive et de citron complète le tout pour une touche de fraîcheur.

: la légère amertume de la roquette, combinée à la douceur du parmesan, équilibre bien le côté gras et croustillant des calamars frits. Un filet d’huile d’olive et de citron complète le tout pour une touche de fraîcheur. Salade grecque : composée de tomates, concombres, oignons rouges, olives et feta, cette salade est à la fois croquante et acidulée. L’olive et la feta apportent une dimension méditerranéenne qui s’accorde parfaitement avec les saveurs marines des calamars.

: composée de tomates, concombres, oignons rouges, olives et feta, cette salade est à la fois croquante et acidulée. L’olive et la feta apportent une dimension méditerranéenne qui s’accorde parfaitement avec les saveurs marines des calamars. Salade de chou rouge et carottes : avec une vinaigrette acidulée à base de vinaigre de cidre et un soupçon de moutarde, cette salade apporte du croquant et de l’acidité, coupant le gras des calamars tout en étant très légère.

Riz et grains : un accompagnement nourrissant

Pour transformer les calamars frits en un plat plus consistant, l’ajout de riz ou de grains est un excellent choix. Ces accompagnements se marient bien avec les saveurs marines et permettent d’apporter une certaine neutralité face au goût parfois prononcé des calamars frits.

Riz pilaf : un riz cuit dans un bouillon avec des oignons et parfois des herbes comme le thym ou le persil. Le riz absorbe les saveurs du bouillon, tout en restant assez neutre pour accompagner parfaitement les calamars.

: un riz cuit dans un bouillon avec des oignons et parfois des herbes comme le thym ou le persil. Le riz absorbe les saveurs du bouillon, tout en restant assez neutre pour accompagner parfaitement les calamars. Taboulé : un taboulé à base de boulgour, menthe, persil, tomates et citron est un accompagnement frais et légèrement acidulé. Les herbes fraîches et le citron viennent rehausser les calamars tout en ajoutant une texture différente.

: un taboulé à base de boulgour, menthe, persil, tomates et citron est un accompagnement frais et légèrement acidulé. Les herbes fraîches et le citron viennent rehausser les calamars tout en ajoutant une texture différente. Quinoa aux herbes : léger et sain, le quinoa se marie très bien avec des calamars frits, surtout s’il est parfumé avec du citron et des herbes comme la coriandre ou le persil.

Frites ou pommes de terre : une association classique

Les pommes de terre sous toutes leurs formes sont un choix populaire pour accompagner les fruits de mer frits, y compris les calamars. Voici quelques variantes qui apporteront du croustillant ou de la douceur à votre plat :

Frites de patate douce : sucrées et croustillantes, elles offrent un agréable contraste avec les calamars frits. De plus, la patate douce a un côté réconfortant et une texture qui se marie bien avec la friture.

: sucrées et croustillantes, elles offrent un agréable contraste avec les calamars frits. De plus, la patate douce a un côté réconfortant et une texture qui se marie bien avec la friture. Pommes de terre sautées à l’ail et au persil : simples mais savoureuses, ces pommes de terre croustillantes à l’extérieur et moelleuses à l’intérieur, relevées d’ail et de persil, apportent une touche de gourmandise à l’assiette.

: simples mais savoureuses, ces pommes de terre croustillantes à l’extérieur et moelleuses à l’intérieur, relevées d’ail et de persil, apportent une touche de gourmandise à l’assiette. Purée de pommes de terre à l’huile d’olive : une purée onctueuse, légèrement parfumée à l’huile d’olive, peut offrir un contraste doux et crémeux face au croustillant des calamars.

Légumes grillés ou rôtis : pour une touche méditerranéenne

Les légumes grillés ou rôtis sont une option idéale si vous souhaitez apporter un côté rustique et sain à votre repas. La cuisson au four ou au gril permet de caraméliser les légumes et d’intensifier leurs saveurs, tout en conservant une certaine légèreté.

Courgettes et poivrons grillés : légèrement assaisonnés d’huile d’olive, d’herbes de Provence et d’une pointe de sel, les courgettes et poivrons apportent une touche méditerranéenne qui se marie très bien avec les calamars frits.

: légèrement assaisonnés d’huile d’olive, d’herbes de Provence et d’une pointe de sel, les courgettes et poivrons apportent une touche méditerranéenne qui se marie très bien avec les calamars frits. Aubergines rôties : douces et fondantes, les aubergines rôties à l’ail ou au thym sont parfaites pour accompagner les fruits de mer. Leur goût légèrement fumé et leur texture moelleuse complètent à merveille le croustillant des calamars.

: douces et fondantes, les aubergines rôties à l’ail ou au thym sont parfaites pour accompagner les fruits de mer. Leur goût légèrement fumé et leur texture moelleuse complètent à merveille le croustillant des calamars. Asperges grillées : avec un filet d’huile d’olive et quelques éclats de sel, les asperges grillées sont un accompagnement élégant et léger.

Sauces : une touche gourmande

Un plat de calamars frits n’est pas complet sans une sauce qui peut sublimer les saveurs. Les sauces apportent une dimension supplémentaire, qu’elles soient crémeuses, épicées ou citronnées.

Sauce aïoli : cette sauce à base d’ail et d’huile d’olive est un classique de la cuisine méditerranéenne. Sa texture crémeuse et son goût puissant rehaussent parfaitement les calamars frits.

: cette sauce à base d’ail et d’huile d’olive est un classique de la cuisine méditerranéenne. Sa texture crémeuse et son goût puissant rehaussent parfaitement les calamars frits. Sauce tartare : composée de mayonnaise, câpres, cornichons et parfois de persil, cette sauce est légèrement acidulée et très gourmande, offrant un contraste intéressant avec les calamars.

: composée de mayonnaise, câpres, cornichons et parfois de persil, cette sauce est légèrement acidulée et très gourmande, offrant un contraste intéressant avec les calamars. Sauce au yaourt et citron : plus légère que les autres, cette sauce à base de yaourt grec et de citron est rafraîchissante et agréablement acidulée, parfait pour équilibrer la richesse des calamars frits.

: plus légère que les autres, cette sauce à base de yaourt grec et de citron est rafraîchissante et agréablement acidulée, parfait pour équilibrer la richesse des calamars frits. Pico de gallo : une sauce mexicaine fraîche à base de tomates, oignons, coriandre et citron vert. L’acidité et la fraîcheur de cette sauce apportent du pep’s à chaque bouchée.

Pain et tapas : pour un repas convivial

Enfin, pour un repas plus convivial et inspiré de la cuisine espagnole, vous pouvez accompagner vos calamars frits de pain ou de petits tapas.

Pain à l’ail : légèrement grillé et bien croustillant, il s’accorde bien avec les calamars frits, surtout si vous les servez en apéritif ou en entrée.

: légèrement grillé et bien croustillant, il s’accorde bien avec les calamars frits, surtout si vous les servez en apéritif ou en entrée. Tapenade d’olives : cette purée d’olives noires ou vertes, souvent servie sur des toasts, peut être un complément intéressant aux calamars pour un apéritif plein de saveurs méditerranéennes.

: cette purée d’olives noires ou vertes, souvent servie sur des toasts, peut être un complément intéressant aux calamars pour un apéritif plein de saveurs méditerranéennes. Petits poivrons farcis au fromage : ces bouchées gourmandes sont un bon accompagnement pour un repas de style tapas. Leur douceur et leur farce crémeuse contrastent bien avec le croquant des calamars frits.

Conclusion

Le choix d’accompagnement des calamars frits dépend avant tout de vos goûts et de l’occasion. Que vous recherchiez de la légèreté avec des salades fraîches, de la gourmandise avec des frites de patate douce ou du raffinement avec des légumes grillés, les possibilités sont nombreuses. N’oubliez pas d’ajouter une sauce pour sublimer le tout et apporter encore plus de plaisir gustatif à ce plat déjà savoureux.