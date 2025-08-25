Documentaire

Au cours de ces cinquante dernières années, les aliments tels que les fruits, légumes, viandes, lait frais, œufs, pain, que nous consommons aujourd’hui, ont perdu jusqu’à 75% de leur valeur nutritive !

En effet, même si la plupart d’entre nous mange à sa faim et suit la règle des 5 fruits et légumes par jour, nous souffrons tous d’une carence en différents micronutriments comme le fer, cuivre, zinc, mais aussi en acides gras et en vitamines.

Mais alors, comment bien manger ?

Documentaire : Manger plus pour se nourrir moins

Réalisation : Maëlle Joulin

