Documentaire

Qu’ils soient en poudre ou liquides, les arômes ont envahi notre alimentation. Ils sont souvent devenus l’argument de vente des grandes marques. Des yaourts boire saveur citron qui pique, des fromages à tartiner aux échalotes et à la ciboulette, des plats cuisinés, des glaces, des sodas… Aujourd’hui, les créateurs d’arômes peuvent faire des miracles. Ils peuvent reproduire un goût de petit-déjeuner, croissant, toast et verre de lait, de manière artificielle. Même chose pour un bon poulet rôti et pommes de terre. Ou encore, plus insolite, un plateau de fruits de mer. Alors, quels sont les secrets de ces arômes ?

Un documentaire de Laura Sahin.