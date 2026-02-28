Documentaire

Simples rondelles de pomme de terre plongées dans la friture, les chips sont grasses et salées.

Une association addictive.

Cette information n’a pas échappé aux fabricants qui, depuis les années 1970, ne cessent de mettre au point des arômes toujours plus étonnants grâce à un procédé industriel, l’extrusion.

Soufflés ou aux légumes, certains de ces snacks croustillants et très transformés sont présentés comme étant sains.

Enquête sur les coulisses de la fabrication de ces aliments et leur réelle plus-value.