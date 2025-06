Documentaire

Histoire de l’alimentation : L’engouement de l’Europe pour le sucre et le chocolat est le point de départ de l’esclavagisme et de l’exploitation de l’Afrique. Une histoire amère qui commence tout juste à être reconnue. Une des gloires du Claridge, un des hôtels les plus luxueux de Londres, sont leurs sculptures en sucre. C’est un art vieux de cinq siècles. Lorsque la mode du sucre et du chocolat envahissent l’Europe au XVII siècle, la demande devient rapidement énorme et justifie l’implantation d’une véritable industrie du sucre. Ce seront les esclaves africains qui fourniront la main d’œuvre de cette industrie….