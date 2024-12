Documentaire

Elle arrose bien des soirées entre amis. Au point que dans les années 1950, la bière artisanale se raréfie au profit de la bière industrielle. Aujourd’hui, la tendance s’inverse à nouveau. En effet, la créativité, le brassage traditionnel, le respect du terroir et l’utilisation des produits régionaux attirent de plus en plus de consommateurs vers cette boisson, séduits par la découverte de goûts longtemps oubliés. De plus en plus de passionnés se lancent même à domicile dans la création de leur propre, la tendance des consommateurs à retrouver des produits artisanaux est une réalité.