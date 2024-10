Documentaire



Quand on évoque le basilic, on pense toute de suite… à la tomate mozzarella ! Mais il n’y a pas qu’avec cette entrée phare que cette herbe aromatique estivale est indispensable. Il existe plus de 160 variétés de basilic aux parfums très différents et au moins autant de façons de le sublimer dans vos assiettes. Le basilic peut s’intégrer à merveille dans vos apéritifs, vos plats et même vos desserts, nous allons vous apprendre à le cuisiner en toute subtilité !

Réalisateur : Dorian Chotard (et Simon Paugoy)