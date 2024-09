Podcast

Les naturopathes ont pour coutume de dire qu’il faut 80% de base nutritionnelle correcte. Les 20% restants font la part belle à l’expérimentation et à la gourmandise. Deux aliments font notamment l’unanimité : le chocolat et le thé matcha. Quels sont leurs bienfaits nutritionnels ? Comment les choisir ? Odile Chabrillac vous dit tout dans cet épisode et vous offre, en bonus, deux recettes à déguster sans modération : La Crème au chocolat vegan et Les cookies au matcha et au chocolat. Miam !