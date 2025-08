Documentaire

Pour les enfants, comme pour les grands, le chocolat chaud est la boisson idéale pour l’hiver. Cette boisson venue d’Amérique centrale est depuis le début du XIXe siècle l’une des boissons chaudes les plus gourmandes et les plus appréciées. Traditionnel, fait maison, avec de la poudre de cacao, il existe plusieurs façons de le faire, chacun a sa recette. Mais alors, quels sont les secrets d’un bon chocolat chaud ? Lionel, ce fan de chocolat, carbure a cette douceur toute la journée avec sa famille. Il a une recette pleine de surprises pour les plus gourmands. Les grands chefs en font aussi le produit phare de leur salon de thé. Nous sommes allés leur demander leurs bons conseils pour réussir cette boisson cacaotée. Et le chocolat chaud sans grossir, est-ce possible ? Réponse dans notre reportage.

Réalisation : Charlotte Marie