Documentaire

La “mozzarella di buffala”, un fromage rare et cher dont le berceau est la Campanie, une région du sud de l’Italie. La “vraie” mozzarelle est produite au pied du Vésuve, depuis des siècles. C’est le lait naturellement sucré des bufflonnes qui lui donne son goût inimitable, doux et acide à la fois. Aujourd’hui elle est exportée dans le monde entier. L’été, en France, les ventes augmentent de 40 %. Comment bien choisir sa mozzarelle ? Quels sont les secrets de sa fabrication ? Peut-on en manger en toute sécurité ? Car la Campanie est une des régions les plus polluées d’Italie, ébranlée depuis plusieurs semaines par le scandale de contamination à la dioxine. Fin mars, l’Europe, la France en tête lance l’alerte, certaines mozzarelles ont des taux de dioxine supérieurs aux normes. Un embargo est envisagé. Les Italiens, eux, rassurent, non la mozzarelle n’est pas dangereuse. Pour le prouver, le ministre italien de l’agriculture en mange goulûment devant les caméras. Il promet de contrôler toutes les fromageries du pays. Où en sommes-nous aujourd’hui de ces contrôles ? Comment les éleveurs placés sous séquestre vivent-ils cette situation de crise ? Quels sont les liens entre la dioxine et les déchets accumulés depuis des années dans la région de façon illégale, sous les yeux bienveillants de la mafia locale, la Camorra ?,,, Un documentaire de Marie-Laure Gendre