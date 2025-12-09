Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Des lapins venus de loin A l’approche de Pâques, les lapins en chocolat figurent en bonne place sur les étals des supermarchés. En Suisse...

Article Manger bio : une alimentation saine et responsable ? Dans un monde où la prise de conscience écologique et la quête du bien-être sont de plus en plus...

Documentaire Ces chocolats sont des œuvres d’art Il maîtrise le chocolat d’une manière unique au monde

Conférence Réinventer sa vie avec la bande dessinée Pour ré-inventer sa vie, Art-mella s’est mise à défricher son jardin intérieur. Elle raconte comment cela l’a amenée à...

Documentaire L’usine de légumes surgelés… pour les restaurateurs « Fait maison » ou surgelé, on y voit que du feu

Conférence Brillat-Savarin, véritable inventeur de la gastronomie Dans les annales de la gastronomie, une figure émerge comme une lumière éclatante, illuminant le chemin de l’art culinaire...

Documentaire Le cramberry, fruit miracle ou pas ? Ces « super fruits » font aujourd’hui un véritable carton. Pour prévenir les infections urinaires, pour leur teneur exceptionnelle...

Documentaire Route des vins – La Catalogne La Catalogne, c’est l’Espagne, mais c’est un pays à part. De ce continent en miniature, Lavinia, au coeur de...

Article Que mettre dans un plateau de fruits de mer ? Un plateau de fruits de mer est une expérience culinaire qui évoque immédiatement les saveurs marines et les plaisirs...

Article Fromages : maitriser l’art de leur conservation et de leur dégustation Le moment de la dégustation du fromage est toujours un instant de plaisir, surtout lorsqu’elle est effectuée dans les...

Documentaire Maroc, une cuisine chaleureuse Le Maroc est une terre de couleurs et de saveurs. C’est le mélange des cultures berbères, arabes, mais aussi...

Documentaire Ail, oignons, échalotes, des incontournables L’ail, l’oignon et l’échalote sont des inconditionnels de la cuisine française. Quelque soit la génération, tout le monde en parsème...

Documentaire Le café luwak Qui l’eût cru ? Le café le plus cher au monde vient de Bali. En voyant Philippe Gougler crapahuter...

Documentaire La tournée des popotes – Liban Entre les marchés de Beyrouth, Batroun et du Mont-Liban, un voyage riche en saveurs mais aussi en surprises attend...

Documentaire Fruits et légumes : demain tous producteurs ? Avec la crise sanitaire, la majorité des Français ont-ils pris la « main verte »? En tout cas les...

Documentaire Purées déshydratées : que contiennent-elles vraiment ? Envie de purée mais la flemme d’éplucher des pommes de terre ? Heureusement que la purée en flocons existe ! Depuis...

Article Matériel CHR : liste d’équipements et utilisation Le matériel CHR englobe tout le matériel et les équipements de cuisine destinés au professionnels de la restauration. Cela peut...