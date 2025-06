Documentaire

Vous les dégustez à la fête foraine en hiver ou en bord de mer à l’heure du goûter en remontant de la plage. Pêché mignon quand il fait froid, les gaufres viennent de Belgique et se présentent sous plus de trente formes différentes. On y met la garniture qu’on veut dessus : chocolat, chantilly, confiture, sucre glace… mais aussi dedans car la gaufre se déguste aussi salée. Vous verrez que la recette n’est pas tout à fait la même ! Apprenez à la cuisiner pour une pause sucrée ou pour épater vos amis en apéritif ou en entrée. Venez avec nous sur la côte normande et dans le Nord voir comment sont fabriquées de façon encore artisanale les gaufres fourrées mais surtout, suivez les conseils du guide : Catherine, une Belge installée à Paris. Un documentaire d’Anissa Herrou.