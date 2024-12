Podcast

Prenez un pictogramme, associez-lui quelques mots ou un sigle : et ça y est, vous avez créé un label ! Vous vous en doutez, les choses sont plus complexes que cela. Et encore : à côté des indétrônables AOP, Label Rouge ou Agriculture Biologique, on trouve une foule de mentions dont le périmètre n’est pas toujours très clair. Quel est le fonctionnement de ces indications de qualité ? Quels bénéfices pour celles et ceux qui produisent ? Celles et ceux qui dégustent ? C’est le sujet de cette nouvelle émission du Labo des savoirs.