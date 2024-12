Documentaire

Pour manger mieux, plus frais, plus sain, et pour limiter les intermédiaires, de plus en plus de Français retournent, chaque semaine, faire leurs courses sur les marchés. Les places de village regorgent de producteurs passionnés qui sont aux champs, en mer, dans leur ferme, pendant la semaine et en représentation le samedi matin.

C’est le cas de Régis Fabre qui élève des truites dans le cadre idyllique du Mont Lozère. Il vend ses poissons vivants sur le marché. Les sœurs Orthodoxe du monastère de Solan fabriquent, quand à elles, un vin bio, des confitures et des pâtes de fruits. Elles combinent avec succès spiritualité et expertise. Des produits du terroir que sublime Oscar Garcia, le plus jeune chef étoilé de France.

A Morlaix, Sten Marc s’est lancé un pari fou : créer un fromage 100% breton. Avec du lait issu des dernières vaches de la région, les pies noires, il a même décidé d’immerger son fromage en mer pour lui donner un goût iodé. Loic David lui, vend la demoiselle du Guilvinec, la langoustine qui a fait la fortune du Finistère. Pour attraper ce trésor il faut se lever très tôt chaque matin et lancer son filet avant le lever du soleil. Des produits « pur breiz » que transforme avec talent le chef deux étoiles Patrick Jeffroy.

Réalisation : Stéphane Sanchez