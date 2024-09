Documentaire



A San Sébastien, en Espagne, plus de 300 bars rivalisent d’innovation pour faire évoluer l’emblème culinaire régional : les tapas qu’on appelle ici « Pintxos ». Cuisson à la neige carbonique, effluves de réglisse, foie gras et fruits exotiques… Tout est permis pour étonner une clientèle de plus en plus exigeante. Historiquement, les tapas sont un assortiment de petites entrées et de hors-d’oeuvre qui se consomment surtout le soir. Composés grâce à des produits de qualité issus d’une Epicerie Espagnole , ils se déclinent du plus simple « olives, jambon, fromages » aux entrées complexes « encornets farcis, omelettes, beignets ». Ils sont servis en petites quantités et surtout en « bouchées », idéales pour picorer lors d’un apéritif dinatoire chic, tout autant que lors d’une soirée entre copains. Un documentaire de Bertrand Edel et Christian Auxemery.