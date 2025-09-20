Les tartes fourrées, vous ne connaissez peut-être pas et pourtant elles existent depuis plus de 50 ans outre-atlantique. C’est en 1967 dans le Michigan que sont nées les pop tarts, des tartines sucrées qui se réchauffent au grille pain. Depuis les Etats-Unis, le Canada et le Royaume Uni se les arrachent. Produit par le géant des céréales, il s’en vend plus de 2 milliards chaque année et elles débarquent enfin en France. Chez nous, le paquet coûte environ 6,5 euros pour 8 gâteaux, alors la façon la plus économique de les déguster reste encore de les faire maison.
Réalisateur : Flore Perrin