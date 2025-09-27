Documentaire

Jean Sulpice est le plus jeune chef français à avoir reçu une étoile Michelin ; il n’a que 26 ans lorsqu’il obtient sa première étoile. C’est à la tête du restaurant L’Oxalys, à Val Thorens, que le jeune chef s’est fait connaître. Après 5 ans dans les cuisines de Marc Veyrat, Jean Sulpice se lance en 2002 dans un projet inédit : ouvrir un restaurant gastronomique à 2300 mètres d’altitude. L’Oxalys devient alors le restaurant le plus haut perché d’Europe.

Jean Sulpice vend son restaurant en 2016, puis il reprend la célèbre Auberge du Père Bise à Talloires, sur le lac d’Annecy.

L’un des chefs cuisinier les plus précoces n’a pas frois aux yeux, à ouvrir son premier établissement perché dans les montagnes savoyardes. Un défi qu’il réussit haut la main grâce en partie à la qualité des produits locaux. Il n’hésite pas à aller à la rencontre des producteurs dans les hauteurs savoyardes pour obtenir les meilleurs fromages, viandes, poissons et légumes pour sa cuisine. Jean Sulpice met un point d’honneur à respecter chacun de ces produits et surtout la nature. Une cuisine qui rend donc hommage au terroir alpin.

© Licensed by Lukarn