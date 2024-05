Documentaire



A volonté ! Les week-ends, c’est la formule magique qui attire les familles, petits et grands, gros mangeurs ou pas. Des buffets où l’on peut se resservir à souhait, que l’on a vus naître dans les clubs de vacances, et qui fleurissent aujourd’hui dans les restaurants aux 4 coins de la France. En version brunch ou grand luxe, mais surtout chinois, chacun propose sa formule à prix unique, à partir de 8.90 euros pour la moins chère ! Quels sont les petits secrets des restaurateurs pour proposer autant à manger tout en restant rentable ? Le gaspillage peut-il être évité en brassant de telles quantités de nourriture ? Et si au final celui qui en avait le plus pour son argent n’était pas celui qu’on croit ? Un documentaire de Sabrina Harfouche.