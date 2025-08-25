Documentaire

Avez-vous déjà remarqué le volume de plastique utilisé lorsque vous déjeunez sur le pouce ? Gobelets, couverts, barquettes crudités, emballages sandwichs, coupelles dessert : impossible d’échapper à ce matériau roi dans les enseignes de vente à emporter.

Du coup, les poubelles des snacks débordent de plastique. Mais depuis le 1er janvier, la vaisselle jetable ainsi que les pailles en plastique sont interdites en France. De nouveaux matériaux prennent alors la relève : couverts en bois, assiettes en pulpe de canne à sucre, et emballage alimentaire jetable. Des alternatives certes plus écologiques, mais qui n’ont pas forcément tous les avantages du plastique, à commencer par son prix imbattable. Un gobelet en carton coûte trois fois plus cher que son équivalent en plastique. Et le prix d’une paille en carton également est jusqu’à six fois plus élevé. Comment les fast-food chassent-ils le plastique de leurs établissements ? Comment les industriels du plastique s’adaptent-ils à cette nouvelle demande ?

Réalisateur : Larcade Florence, LECHEVALLIER Patricia