Documentaire



La paella occupe une place privilégiée sur les tables du monde entier. Ce plat emblématique, originaire de la région de Valence, est bien plus qu’un simple mélange de riz et de garnitures ; c’est une explosion de saveurs et une célébration de la culture méditerranéenne. Sa renommée internationale et sa capacité à rassembler les convives témoignent de son attrait universel.