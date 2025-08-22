Documentaire

Elles squattent vos cuisines et celles de vos grands-mères depuis 1953, date de leur mise sur le marché français (par Seb)… Les cocottes-minute facilitent la vie des cuisiniers amateurs depuis des décennies… Et si vous pensez que votre vieil autocuiseur ne sert qu’à faire bouillir de la soupe, eh bien vous vous trompez… Il est même possible de cuisiner des plats très élaborés, voire même des desserts… Claire Bauchart est allée explorer les mystères qui se cachent sous les soupapes de vos cocottes…

Réalisation : Claire Bauchart

Chaîne : M6

Émission : 100% Mag

Patrick Spica Productions