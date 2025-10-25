Documentaire

Le business des alcooliers, c’est de faire de l’alcool… mais aussi et surtout de le vendre en grande quantité. Pendant six mois, #Investigation a enquêté sur les méthodes utilisées par cette industrie. Lobbying, marketing, publicité: pour nous faire boire, tous les coups sont permis.

Le numéro 1 mondial de la bière AB Inbev a par exemple en Belgique développé des relations privilégiées avec les cercles étudiants des universités. Il existe sur les campus des avantages pour les plus grands consommateurs de pils. L’enquête dévoile aussi les méthodes des délégués commerciaux de Pernod Ricard, le géant des spiritueux. Influence des barmen, voyages au soleil,…

Une influence qui s’introduit même au sein de l’Union européenne. Si on se penche sur le rapport BECA, le rapport du Parlement européen sur le renforcement de la lutte contre le cancer, certains amendements introduits par des députés ressemblent à la virgule près aux amendements proposés par les lobbys de l’alcool.

En bref, les alcooliers ne reculent devant rien pour asseoir leurs produits dans notre quotidien, et misent sur la publicité pour marquer les esprits des enfants qui sont les consommateurs de demain.

Une enquête de Tristan Godaert