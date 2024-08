Documentaire

En 50 ans, notre consommation de viande a baissé de 23 %, à cause du prix surtout, mais aussi des scandales sanitaires. Entre succédanés et plats à base d’insectes, les industriels rivalisent de créativité. L’automédication, par le biais des compléments alimentaires, représentait un marché d’1,4 milliard d’euros l’année dernière. Par qui sont fabriqués ces produits ? Sont-ils réellement efficaces ? Aujourd’hui, on installe des fermes sur les toits au coeur des villes. Aux Etats-Unis, le marché est déjà énorme, on y trouve les plus grandes fermes urbaines, comme à New York. Un documentaire de Tout compte fait.