Conférence

Les algues sont des aliments utilisés de manière séculaire en Asie. Les premières traces d’emploi de ces végétaux marins en alimentation humaine au Japon remontent à 10 000 avant notre ère.

Toujours consommées comme légumes de mer, ingrédients ou produit alimentaire intermédiaire en Asie ; les algues ne font pas partie de nos habitudes alimentaires sauf exceptions (ex : makis).

La conférence fait le point sur les applications actuelles des algues en alimentation humaine et sur les freins (historiques, psychologiques et réglementaires) qui limitent leur emploi en Europe et plus particulièrement en France. Elle décrit également les principaux atouts nutritionnels des algues et leurs perspectives de valorisation en nutrition humaine mais également animale.