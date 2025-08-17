Documentaire

Sorti des grandes villes, le Venezuela présente d’immenses espaces de pleine nature, de petits villages et surtout une diversité de populations et de traditions qui s’offrent aux plus curieux. Plutôt que Caracas, la turbulente capitale, nous avons choisi de nous rendre à Mérida, aux pieds de la Cordillère des Andes vénézuéliennes.

C’est au marché de Soto Rosa que nous rencontrons Aura Marcucci. Elle nous fait découvrir ce marché qu’elle fréquente depuis de nombreuses années, en commençant par les vendeurs de poissons, vendeurs de fruits exotiques et les producteurs de fromages traditionnels.

C’est aussi Aura qui nous cuisine une première recette : le « Pabellon criollo » un plat réalisé dans tout le Venezuela. Puis, nous dégustons le « Quesillo », un flan caramel au fruit de la passion et au jus de goyave des montagnes. Pour finir, nous goûtons à la pizca andina, une soupe andine de la région de Medina que les paysans des montagnes mangent le matin avant de partir aux champs pour une dure journée.

Alors, quelle recette avez-vous préférée ?

Extrait du film : « Savoureuses Escapades Lointaines – Venezuela »

Réalisation : Salvatore Guadagnino

