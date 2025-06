Documentaire

Tout, tout, vous saurez tout sur le cannelé ! On trouve ce gâteau typiquement bordelais dans les supermarchés, dans les chaînes de magasins surgelés et, de plus en plus souvent au restaurant, en dessert ou en café gourmand. Il existe aussi des pâtes prêtes à cuire… si vous possédez le bon moule ! Car le cannelé traditionnel c’est une forme particulière, un goût de rhum et de vanille et surtout cette texture inimitable : craquant à l’extérieur et moelleux à l’intérieur. Alors, comment les faire soi-même et quels sont les secrets d’un cannelé réussi ? Un documentair de Dorian Chotard et Aurélien Fougère.