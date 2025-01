Documentaire

La mer recèle nombre de trésors comestibles dont on en ignore encore beaucoup les vertus. Entre terre et mer est allé à la rencontre de cuisiniers qui affectionnent particulièrement les algues et les plantes marines que l’on l’on trouve en bordure de notre littoral. Au menu : confiture de pourpier, du sel aux algues et une soupe miso à déguster sans modération. Et un coup de chapeau aux algues qui ont incontestablement ont un bel avenir devant elles.