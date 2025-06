Documentaire

Cervelle de veau, testicules d’agneau dites ‘rognons blancs’, tétine de vache… Des produits malaimés et peu ragoutants pour beaucoup d’entre nous. Pourtant ils ont leurs amateurs, qui apprécient leur gout très fort, et leur prix : le coeur de veau par ex c’est 3 fois moins cher qu’un bifteck. Des produits ‘beurk’ qui font partie de notre patrimoine culinaire, un restaurant gastronomique à Paris en a même fait sa renommée, et certains de ces produits deviennent de vrais produits de luxe, comme le caviar d’escargot, 1600 euros le kilo…

Un documentaire de Laure Philipon.