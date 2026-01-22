Pas le temps, flemme, nul(le) en cuisine Toutes les excuses sont bonnes pour sortir des plats tout prêts au lieu de se mettre aux fourneaux. Gratins dauphinois en barquette, légumes cuisinés en boite, gâteaux à décongeler … Les industriels de l’agro alimentaires proposent des gammes variés et soignent même la presentation pour que leur produits ressemblent à du fait maison Un fabricant de plats cuisinés nous a ouvert ses portes: il nous révelera ses secrets pour faire saliver les consommateurs avec ses plats en barquette. Un chef nous montrera ses astuces pour rendre plus appétissant les plats industriels . Peut-il faire un repas complet et glamour à base de produits tout prêts en quelques minutes? Défi. Nous rencontrerons aussi des habitués de cette «  »cuisine » » de la triche. Certains n’hésitent pas à servir à leurs invités des plats tout prêts en les faisant passer pour du fait maison. Les invités sont-ils vraiment dupes? Réponse au dessert!