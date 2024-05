Documentaire



Depuis un certain temps, notre équipe s’est plongée dans les méandres de l’industrie alimentaire, un secteur confronté à une crise de confiance grandissante de la part du public. Animés par le désir de répondre à toutes les interrogations qui vous assaillent, nous avons entrepris une exploration minutieuse : comment sont réellement fabriqués ces plats préparés qui peuplent nos étagères ? Les ingrédients répertoriés sur les emballages correspondent-ils à la réalité ? Peut-on accorder notre confiance aux étiquettes et aux géants industriels qui les produisent ? Des distributeurs aux producteurs en passant par les éleveurs et les mystérieux acteurs du marché de la viande, tels les « traders en viande », nous avons parcouru toute la chaîne d’approvisionnement.

Au fil de nos investigations, nous nous sommes lancés dans des tests approfondis afin de démystifier le contenu des produits que vous achetez. Que ce soit pour la viande ou le poisson, les conclusions sont sans appel, révélant des vérités parfois déconcertantes.

Nos recherches nous ont ainsi permis de lever le voile sur les processus de fabrication des plats cuisinés. Nous avons observé de près les étapes de production, scruté les listes d’ingrédients et examiné les méthodes de conservation. Ce faisant, nous avons mis au jour des pratiques parfois peu reluisantes, révélant des écarts entre ce qui est annoncé et ce qui est réellement présent dans nos assiettes.

Concernant la viande, par exemple, nos tests ont révélé la présence de substances additives et de conservateurs dont la mention est souvent absente des emballages. De même, pour le poisson, nous avons constaté des ambiguïtés quant à son origine et à sa fraîcheur, remettant en question la véracité des étiquetages.

Au-delà de ces constats, notre démarche vise à inciter à une prise de conscience collective sur la nécessité d’une plus grande transparence au sein de l’industrie alimentaire. Il est impératif que les consommateurs puissent avoir accès à une information claire et honnête sur les produits qu’ils consomment, afin de faire des choix éclairés pour leur santé et leur bien-être. Un documentaire de Laurent Lesage/Emmanuel Creutzer.