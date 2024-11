Article

Les cerises amarena sont des cerises confites typiques de l’Italie, souvent utilisées pour agrémenter des desserts tels que les glaces, les gâteaux et les panna cottas. Elles se distinguent par leur goût intense, sucré et légèrement amer, et leur texture charnue et juteuse. Faire des cerises amarena à la maison peut prendre un peu de temps, mais le résultat est délicieux et vaut largement l’effort.

Alors comment faire des cerises amarena ? Voici une recette simple pour les faire maison.

Ingrédients

Pour préparer des cerises amarena maison, vous aurez besoin de :

500 g de cerises noires (idéalement des cerises amarena ou griottes, mais les cerises noires classiques fonctionnent aussi)

300 g de sucre (de préférence du sucre cristallisé)

250 ml d'eau

1 cuillère à café de jus de citron

1 gousse de vanille (ou 1 cuillère à café d’extrait de vanille)

(ou 1 cuillère à café d’extrait de vanille) Optionnel : 1 cuillère à café de kirsch ou une autre liqueur de cerise pour un goût plus intense

Préparation des cerises amarena

1. Préparation des cerises

Commencez par préparer les cerises :

Lavez et dénoyautez les cerises en prenant soin de ne pas les écraser. Si vous souhaitez une présentation traditionnelle, vous pouvez laisser la tige.

Placez les cerises dénoyautées dans un grand bol.

2. Préparation du sirop de sucre

Dans une casserole, préparez le sirop qui servira à confire les cerises :

Mélangez l’eau et le sucre dans la casserole.

Portez à ébullition en remuant constamment pour dissoudre le sucre.

Ajoutez la gousse de vanille fendue en deux pour libérer les graines, ou bien versez l'extrait de vanille.

Laissez mijoter quelques minutes jusqu’à ce que le mélange devienne un sirop léger.

3. Cuisson des cerises

Une fois le sirop prêt :

Ajoutez les cerises dans le sirop de sucre.

Laissez mijoter à feu doux pendant environ 10 à 15 minutes. Les cerises doivent devenir tendres sans se défaire, et le sirop doit commencer à prendre une teinte plus foncée.

Écumez la mousse qui peut se former à la surface.

4. Repos et maturation

Cette étape est essentielle pour obtenir des cerises bien confites :

Retirez la casserole du feu et ajoutez le jus de citron (cela aide à préserver la couleur vive des cerises et équilibre le goût sucré).

Couvrez la casserole et laissez reposer les cerises dans leur sirop pendant 12 à 24 heures , de préférence au frais.

Pendant cette période, le sirop va pénétrer dans les cerises et les confire progressivement.

5. Deuxième cuisson et concentration du sirop

Le lendemain, pour intensifier la saveur :

Portez de nouveau la casserole à feu doux et laissez mijoter les cerises pendant encore 10 minutes. Cela permet d’épaissir le sirop et de concentrer le goût.

Si vous souhaitez ajouter une touche d’alcool, ajoutez le kirsch ou la liqueur de cerise en fin de cuisson.

Laissez refroidir.

6. Conservation

Une fois les cerises refroidies, il est temps de les conserver :

Transférez les cerises et leur sirop dans des bocaux en verre préalablement stérilisés.

Veillez à couvrir les cerises avec le sirop pour assurer une bonne conservation.

Fermez hermétiquement les bocaux, et conservez-les dans un endroit frais et sec.

Les cerises amarena peuvent se conserver plusieurs mois si elles sont bien stérilisées. Pour une meilleure saveur, attendez une semaine avant de les déguster, le temps que les cerises absorbent pleinement le sirop.

Utilisations des cerises amarena maison

Les cerises amarena se prêtent à de nombreuses recettes et desserts. Voici quelques idées pour en profiter pleinement :

Décoration de desserts : utilisez-les pour garnir des glaces, des panna cottas ou des gâteaux.

Incorporation dans des pâtisseries : elles sont parfaites dans des muffins, des cakes ou des tartes pour ajouter une touche sucrée et acidulée.

Boissons : ajoutez-les dans des cocktails pour une saveur unique, ou encore dans du champagne pour un apéritif sophistiqué.

Conseils et astuces

Choix des cerises : pour un goût optimal, utilisez des cerises noires bien mûres, car elles libèrent davantage de jus et ont un goût plus intense.

Contrôle de la texture : surveillez la cuisson pour éviter que les cerises ne se désagrègent. La texture doit rester légèrement ferme.

Dosage du sucre : n'hésitez pas à ajuster la quantité de sucre en fonction de vos préférences, bien que les cerises amarena soient traditionnellement très sucrées.

Conclusion : comment faire des cerises amarena ?

Faire des cerises amarena maison permet d’obtenir des cerises confites savoureuses, riches en arômes et parfaitement adaptées à une grande variété de préparations culinaires. Cette recette est simple mais demande un peu de patience pour que les cerises s’imprègnent bien du sirop. En suivant ces étapes, vous obtiendrez des cerises amarena dignes des meilleures pâtisseries italiennes !