Les bouteilles de vin sont généralement couchées pour des raisons liées à la conservation optimale du vin, en particulier pour les vins bouchés avec un bouchon en liège naturel. Cette position n’est pas un hasard, mais résulte d’un savoir-faire traditionnel qui répond à des nécessités physico-chimiques.

Lorsque la bouteille est placée à l’horizontale, le vin entre en contact permanent avec le bouchon, ce qui permet à ce dernier de rester humide et gonflé. Cette humidité est essentielle, car un liège sec se contracte et se fissure, laissant passer l’air. Or, l’oxygène est l’un des principaux ennemis du vin : une exposition prolongée à l’air provoque une oxydation prématurée, altérant les arômes, la couleur et la structure du vin.

En gardant le bouchon humidifié, la bouteille couchée préserve l’étanchéité naturelle entre l’extérieur et l’intérieur du flacon. Ce microclimat contrôlé permet au vin de vieillir lentement et harmonieusement, révélant avec le temps toute la complexité de ses arômes. C’est d’autant plus crucial pour les vins de garde, destinés à vieillir plusieurs années avant d’être dégustés.

Par ailleurs, cette position limite également le déplacement des dépôts naturels, qui se forment avec l’âge dans certains vins rouges. En étant couchée, la bouteille permet une sédimentation stable, facilitant la décantation au moment du service.

À noter que cette règle ne s’applique pas toujours aux vins bouchés avec une capsule à vis ou un bouchon synthétique, moins sensibles au dessèchement. Toutefois, dans les caves et chais traditionnels, les bouteilles sont presque systématiquement stockées couchées, signe d’un respect des conditions de vieillissement optimales.