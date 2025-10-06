Documentaire

Leur consommation a bondi de 19 % l’année dernière. Pour échapper au lactose et aux matières grasses du lait de vache, de plus en plus de Français se tournent vers les laits végétaux. Avoine, coco, riz, soja… Il y en a dont la cote ne cesse de grimper : le lait d’amande. Les marques profitent de l’engouement des consommateurs pour les produits végétaux pour le vendre parfois jusqu’à trois fois plus chers que le lait de vache. Pourtant tous ces « jus », qui n’ont pas le droit de s’appeler lait, sont-ils aussi bons que ça pour la santé ? Le succès récent du lait d’amande par exemple est-il justifié ? Quand il est fabriqué de manière industrielle, il renferme beaucoup d’eau et…très peu d’amande. Plus inquiétant, lorsque tous ces laits végétaux, très pauvres en nutriments essentiels, sont consommés de manière exclusive chez le nourrisson, ils peuvent provoquer de graves carences et des retards de croissance. Face à la multiplication de cas parfois dramatiques, les médecins tirent aujourd’hui la sonnette d’alarme. Enquête d’Émilie Helmbacher sur les laits végétaux peut-être pas aussi vertueux que ça.